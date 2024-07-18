Ереван торпедирует мирные соглашения с Баку. Армянская диаспора. Новые инвестиции в Карабахе

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым по видеосвязи из Баку процесс нормализации отношений Армении и Азербайджана, потерю Арменией своей субъектности в ее международных отношениях, а также уникальное восстановление Карабаха.