Встречи Путина с Алиевым и Пашиняном. Конституция Армении мешает миру с Азербайджаном. Саммит СНГ

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с директором института философии и социологии НАНА Ильхамом Мамедзаде новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с директором института философии и социологии НАНА Ильхамом Мамедзаде по видеосвязи саммит глав СНГ в Москве, встречи Владимира Путина с Ильхамом Алеивым и Николом Пашиняном, отвод российских пограничников с армяно-иранской границы, перспективы подписания мирного договора между Баку и Ереваном, решение сделать Лачин культурной столицей СНГ в 2025 году.