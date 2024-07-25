Парламентские выборы в Грузии. Саммит БРИКС в Казани

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с доктором политических наук Алексеем Фененко новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».
В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе обсудили с профессором кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктором политических наук Алексеем Фененко предстоящие парламентские выборы в Грузии, а также саммит БРИКС в Казани и значение этой организации для глобального миропорядка.