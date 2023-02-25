Исполнилось 33 года со дня теракта в небе над Гаракендом

Треть века назад, 20 ноября 1991 года, в самый разгар карабахского конфликта, в небе над карабахским селом Гаракенд армянскими террористами был сбит вертолет Ми-8, на котором в Ходжавенд с миром летели 22 человека.

Вертолет Ми-8 с бортовым номером 72, принадлежащий внутренним войскам МВД СССР, 20 ноября 1991 года вылетел из Агдама – на нем в Ходжавенд, в котором прошли столкновения, летели госсекретарь Азербайджанской Республики Тофиг Исмаилов, глава МВД Магомед Асадов, вице-премьер Зульфи Гаджиев и генпрокурор Исмет Гаибов – просьба разобраться в ситуации поступила от личного помощника Михаила Горбачева. Планировалось, что в городе пройдет заседание Совета Безопасности АР, который попробует урегулировать армяно-азербайджанскую проблему.

В заседании СБ должны были участвовать посредники из Москвы и представители карабахских сепаратистов, поэтому в винтокрылой машине летели и начальник управления МНБ по НКАО Сергей Иванов, начальник управления внутренних дел НКАО Владимир Ковалев, прокурор НКАО Игорь Плавский и заместитель командующего Закавказским военным округом, военный комендант НКАО Николай Жинкин – все главные силовики Карабаха, не связанные с сепаратистами.

Также пассажирами вертолета были завотделом Аппарата президента АР Осман Мирзоев, первый замминистра мелиорации Гурбан Намазалиев, помощник госсекретаря Рафик Мамедов, замминистра внутренних дел Казахстана Санлал Сериков, генерал-майор милиции Михаил Лукашов, полковник-лейтенант Олег Кочерев, депутаты Вагиф Джафаров и Вели Мамедов, а также журналисты Алы Мустафаев, Фахраддин Шахбазов и Ариф Гусейнзаде. Управляли вертолетом летчики Вячеслав Котов, Геннадий Домов и Дмитрий Яровенко.

Однако до цели вертолет не долетел…

Вертолет взлетел в Агдаме в 13:48, а уже через 17 минут полета связь с ним была потеряна. Расстояние от Агдама до Ходжавенда всего 30 км, для того, чтобы преодолеть его, вертолету нужно от силы 20 минут. Однако, не получилось – его полет прервала ракета, выпущенная с точки в 3 км от села Гаракенд.

Высота полета была небольшой – всего 300 м, и цель для стрелявшего была как на ладони. Впрочем, стрелял не один человек – как показало расследование, начатое уже на следующий день, 21 ноября, проводившееся авторитетной комиссией МВД СССР во главе с первым заместителем главкома внутренних войск МВД СССР, генерал-майором Вячеславом Пономаревым, в состав которой входили представители Генпрокуратуры и Главной военной прокуратуры СССР, фюзеляж вертолета был разорван взрывом ракеты, а в корпусе вертолета и телах погибших остались пули крупнокалиберного автоматического огнестрельного оружия.

Этот вывод подтвердили и уцелевшие "черные ящики" - по вертолету стреляли с земли незаконные вооруженные формирования карабахских сепаратистов. После этого МНБ Азербайджана квалифицировало преступление как теракт. Армения выразила протест, заявив о несчастном случае – якобы вертолет "случайно" налетел на скалу. Отреагировало и население – в Баку начались митинги с требованиями об отставке президента Аяза Муталибова и наведении порядка в Карабахе.

Виновники трагедии в небе над Гаракендом до сих пор не названы – расследованию теракта помешали развернувшиеся вскоре после этого боевые действия и захват места падения оккупационной армией Армении. Не внесли ясности и "черные ящики" сбитого вертолета – их отправили в Москву, но по пути они были таинственным образом вскрыты, а часть информации с них безвозвратно удалена.

В итоге сегодня, 33 года спустя, теракт в небе над Гаракендом остается одной из трагических тайн современной истории Азербайджана. Важно другое: те, кто организовал это преступление, по сути, нанесли удар по всему региону, не дав урегулировать армяно-азербайджанский конфликт до того, как ереванские сепаратисты превратили его в выматывающую разрушительную войну, длившуюся долгих 29 лет. Но преступления не могут оставаться безнаказанными вечно: виновные в массовом убийстве будут найдены и понесут наказание за свое преступление по всей строгости закона.