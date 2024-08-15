Вестник Кавказа

Карабах. Командировка на минное поле. Шуша. Агдам

«Командировка на минное поле» — новый документальный фильм Гии Саралидзе. Журналист рассказал, с какими проблемами сталкивается сегодня Азербайджан после окончания Карабахской войны.

Жизнь постепенно возвращается на освобожденные территории: под руководством президента страны Ильхама Алиева расцветает Шуша, возрождается Агдам, прокладываются дороги, строится необходимая инфраструктура. Но с восстановлением Карабаха неразрывно связан вопрос очистки земель, заминированных оккупантами. Большая команда саперов во главе c агентством ANAMA занимается поиском мин и неразорвавшихся снарядов. Есть среди них есть специальный отряд, состоящий исключительно из молодых девушек. Гия Саралидзе пообщался с представительницами прекрасного пола, которые буквально рискуют жизнь каждый день.

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