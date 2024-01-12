Вестник Кавказа

Новых выходных не будет в России в 2025 году

Новогоднее украшение на Поклонной горе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
График выходных дней на следующий год в России уже окончательно сформирован, рассказал глава Минтруда. По словам Антона Котякова, вносить изменения в него больше не планируется.

Россиянам не стоит надеяться на увеличение количества выходных дней в будущем году, рассказал глава Минтруда РФ.

Антон Котяков дал отрицательный ответ на соответствующий вопрос журналиста, передает РИА Новости.

"Нет, не ожидается. Мы сформировали график рабочих и выходных дней на 2025 год"

– Котяков

Министр напомнил о важном нововведении: в следующем году впервые официальным выходным станет 31 декабря, так что россияне смогут полноценно подготовиться ко встрече Нового года и отпраздновать его.

"Каникулы" на майские праздники продлятся в общей сложности восемь дней: первые майские и вторые майские будут проходить по 4 дня, промежуток между ними составит три дня.

В июне отдых продлится четыре дня, а в ноябре – три дня.

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