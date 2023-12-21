Психолог: праздновать Старый Новый год – полезно

Старый Новый год лучше, чем официальный Новый год - за что стоит ценить этот праздник и почему его важно отмечать, рассказала психолог.

Старый Новый год полезно отмечать, считает профессор, руководитель программы магистратуры «Социальная психология в реальном и виртуальном пространстве» Московского государственного психолого-педагогического университета Ольга Крушельницкая.

В первую очередь она назвала преимущества этого праздника.

«Старый Новый год отличается от основного новогоднего праздника тем, что он неофициальный. Он не воспринимается как обязательный. А значит, его наступление не давит на нас необходимостью готовить угощение, принимать гостей и делать подарки… Неформальный характер Старого Нового года придает ему особое очарование»

– психолог

Празднование Старого Нового года, наступающего в ночь на 14 января, способно наполнить энергией и снизить стресс от начала рабочего года, поделилась специалист. Праздник несет положительные эмоции и помогает немного продлиться новогоднее настроение, оттянуть «серые будни». Приятные впечатления важны для здоровья и развития личности, напомнила Крушельницкая в беседе с Агентством городских новостей «Москва».