Старый Новый год 2024: что это такое и когда его отмечают?

Старый Новый год - уникальный праздник во многих отношениях. Его отмечают в ночь с 13 на 14 января, а самой традиции праздновать Старый Новый год уже более века. Что такое Старый Новый год, почему он так называется и какие обычаи у праздника - рассказываем в этом материале.

Почему отмечают Старый Новый год

Фактически Старый Новый год - это более привычный с исторической точки зрения для России Новый год, поскольку существовал он на протяжении более трех веков после того, как царь Петр I перенес дату начала года в России с 1 сентября на 1 января в рамках перехода с летоисчисления ”от Сотворения Мира” на ”от Рождества Христова” по юлианскому календарю.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Этот календарь действовал как на официальном уровне, так и в церкви до начала 1918 года. В январе 1918 года Россия приняла григорианский календарь (более точный с точки зрения фиксации движения астрономических тел), который стал государственным, при этом православная церковь продолжила использовать юлианский календарь. Таким образом получилось, что из-за разницы между юлианским и григорианским календарем Новый год в России стали праздновать 13 днями раньше, чем по старому стилю.

Рождество и Старый Новый год

Несмотря на то, что с перехода на новый календарь прошло уже более столетия, Старый Новый год по-прежнему отмечают, и, в первую очередь, связано это с Рождеством, которое сместилось на 7 дней после Нового года. Рождеству в православии предшествует строгий пост, поэтому в церковной традиции 1 января не может быть днем чрезмерных празднеств и шумных застолий. Более того, до 1929 года в СССР не было традиции праздновать Новый год, при этом Рождество продолжали праздновать (хоть и тайно), а следом по церковной традиции встречать Новый год, который приходился уже на 14 января. Так со временем в Советской России стали праздновать два Новых года: один по гражданскому григорианскому календарю, а второй - Старый Новый год - по юлианскому церковному.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Старый Новый год так называется

Старый Новый год называется ”старым”, потому что отмечается он по старому стилю или календарю, который действовал в России до начала XX века.

Старый Новый год - церковный праздник или нет?

Старый Новый год, точнее, дата его празднования, 14 января, церковный праздник: Обрезание Господне. Этот праздник относится к числу великих (особо почитаемых церковью) и отмечается на восьмой день после Рождества. Кроме того, в первый день нового года по Старому стилю отмечается Васильев день - день памяти (то есть день смерти) Василия Великого, святого, который родился в IV веке на территории современной Турции. Василий Великий был ревностным христианином и автором множества богословских трудов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Старый Новый год до христианства

Такого понятия как "Старый Новый год” до принятия и распространения христианства на Руси, конечно же, не было. И все же 13 января (31 декабря по старому стилю) был особенным днем у славян, который носил название Щедрый вечер. В этот день было принято устраивать пышные торжества и непременно есть блюда из свинины, поскольку свинина символизировала плодородие. В этот день люди пели щедровки - особые песни для привлечения достатка и благополучия. Тем, кто пел щедровки, обязательно что-то давали в дар. В дохристианской традиции с 13 января (31 декабря по старому стилю) начинались Страшные вечера - вторая часть 12-дневных Велесовых святок, продолжавшихся до 19 января, праздника Туриц, (6 января по старому стилю). Считалось, что в дни до Туриц активизируется нечистая сила.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Старый Новый год отмечается только в России?

Традиция отмечать Старый Новый год есть не только в России, но и в таких странах, как Армения, Украина, Молдавия, Грузия, а также в Черногории, Боснии и Герцеговине, Македонии, Алжире, Аппенцеле - историческом кантоне Швейцарии - и на острове Бернерей в Шотландии.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делают на Старый Новый год

В 2024 году Старый Новый год приходится в ночь с субботы на воскресенье, и, соответственно, является выходным. В целом Старый Новый год 13 января празднуется также, как и Новый год 31 декабря: близкие собираются за праздничным столом, по желанию дарят друг другу подарки и вспоминают год уходящий. Выбор блюд на Старый Новый год зависит исключительно от желания и возможностей тех, кто собирается за столом: можно приготовить как традиционные салаты, так и попробовать что-то новое. По традиции, елка на Старый Новый год все еще стоит в домах, продолжая дарить праздничное настроение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Традиции на Старый Новый год

С точки зрения светского праздника под названием ”Старый Новый год” как таковых традиций нет, но вот Васильев день, 14 января, и его канун, 13 января, сопряжен с рядом обычаев и запретов. Так, в частности, в Васильев день:

нельзя давать в долг

нельзя ругаться с родными и близкими

выносить из дома вещи (в том числе и мусор)

хорошей приметой считается, если первым в дом из гостей войдет мужчина

с утра нужно умыться чистой водой, чтобы быть здоровым

накануне праздника принято просить прощения и прощать других.