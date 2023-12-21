Откуда взялся Старый Новый год: недоработки астрономов, несовершенные календари и високосные годы

Праздник с парадоксальным названием Старый Новый год завершает череду январских праздничных дней. Как получилось, что Новый год мы отмечаем дважды - 1 и 14 января?

Астрономы в свое время чуть-чуть не доработали. Из-за этого случались различные курьезы: из календаря пропадали целые дни, получалось, что как будто Сервантес и Шекспир умерли в один и тот же день - 23 апреля 1616 года, а праздник 8 марта отмечается благодаря событиям, которые произошли 23 февраля.

На протяжении веков у разных народов и цивилизаций существовали свои календари летоисчислений. Сейчас мы живем по григорианскому календарю, созданному более 400 лет. Ему предшествовал календарь юлианский, разработанный в середине I века до н.э. по инициативе римского императора Юлия Цезаря. До этого в древнем Риме существовали лунный, солнечный и смешанный лунно-солнечный календари, которые были заимствованы из древнеегипетских календарей, а те в свою очередь обращались к вавилонянам. Эти календари были далеки от совершенства, количество дней в них было от 304 до 355, количество месяцев также было меньше, чем в современных. Возникла необходимость в новой системе летоисчисления.

Юлианский календарь

В 46 году до новой эры Юлием Цезарем была проведена новая реформа календаря. Было введено римское название месяцев, число дней в году было увеличено до 365. Но все равно это было меньше, чем солнечный год, поскольку количество суток в году не является целым числом и составляет 365 + 1/4 суток. Поэтому было решено раз в четыре года добавлять к февралю скопившиеся четвертинки, и получался год, состоящий из 366 дней. Эти годы назвали високосными.

Григорианский календарь

Но в последствии и это летоисчисление оказалось неточным. Дело в том, что при более подробном рассмотрении каждая четвертинка суток составляла не ровно 6 часов, а около 5 часов 49 минут. Из-за этого юлианский календарь за год давал смещение в 11 минут, и через 128 лет он имел один лишний день, а к XVI веку ошибка составляла уже 10 дней.

Это стало серьезной проблемой при составлении пасхалий, так как календарный год не соответствовал тропическому, и весеннее равноденствие, которое было важным фактором при исчислении даты Пасхи, не совпадало с календарным, а это приводило к несоблюдению Великого поста, что считалось серьезным грехом. Поэтому появилась необходимость в еще одной реформе.

В 1582 году под руководством Папы римского Григория XIII был создан новый календарь, которым мы пользуемся до сих пор. В результате реформы:

была ликвидирована разница в 10 дней, после 4 октября сразу наступило 15 октября;

длина года в большей степени соответствовала тропическому году;

был введен новый порядок исчисления високосных лет.

Было подсчитано, что 11 минут, на которые юлианский календарь дает смещение в течение года, равняются 3/400 частей суток, следовательно, максимально возможной точности можно добиться, если прибавлять по 3 дня в течение каждых 400 лет.

Поэтому решили, что в дальнейшем год, номер которого кратен 100 и не кратен 400, не является високосным. В результате григорианский календарь оказался значительно более точным, и ошибка в один день накапливалась за более чем 3000 лет.

По новому календарю 1600 и 2000 годы были високосными, а 1700, 1800 и 1900 годы високосными не были. Это стало причиной того, что к XX веку разница между двумя календарями увеличилась еще на три дня и составила уже 13 дней. Поэтому мы отмечаем Старый Новый год (по старому стилю) в ночь с 13 на 14 января.

Также не будет високосным 2100 год, и разница тогда достигнет 14 дней.

Когда и как перешли на григорианский календарь?

Григорианский календарь был принят в первую очередь в католических странах. Протестантские страны переходили на него более медленно и трудно.

Лучше разойтись с Солнцем, чем сойтись с Римским папой

- протестанты.

Некоторые из этих стран перешли на григорианское летоисчисление только в XVIII веке, Сербия и Россия - в XX веке. Сейчас практически во всем светском мире принят григорианский календарь.

В России после установления советской власти государство с 1918 года перешло на григорианский календарь по европейскому образцу. Согласно декрету Совнаркома в 1918 году после 31 января следовало сразу 14 февраля. Православная церковь осталась на юлианском, таким образом датой Рождества стало 7 января, то есть не до Нового года, а после. Празднование Нового года по старому стилю в первую очередь у православных христиан 14 января связано с тем, что оно по традиции должно быть после Рождества. В противном случае оно приходится Рождественский пост, исключающий обильные застолья, употребление скоромной пищи и увеселения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня Старый Новый год - любимый праздник и хороший повод весело провести время для миллионов людей в России и на постсоветском пространстве, независимо от их вероисповедания, а также странах бывшей Югославии.