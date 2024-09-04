КС Армении выбрал дату рассмотрения документа о границах с Азербайджаном

Крайне важный документ о работе комиссий по делимитации границ с Азербайджаном попадет в руки КС Армении 24 сентября. Ранее его одобрило правительство республики.

Конституционный суд Армении выбрал дату, когда рассмотрит документ о деятельности комиссий по делимитации государственных рубежей с АР. Заседание пройдет 24 сентября, рассказали в КС.

"Вопрос конституционности положений о совместной работе комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границ будет рассмотрен в КС Республики Армения 24 сентября"

- Конституционный суд Армении

Суд будет рассматривать документ, который подписали обе страны в конце лета. Сейчас они проводят внутригосударственные процедуры. В первых числах сентября положения одобрил кабмин РА. После КС он попадет в парламент республики.