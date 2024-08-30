Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: Баку и Ереван согласовали почти 80% текста мирного соглашения

Ильхам Алиев: Баку и Ереван согласовали почти 80% текста мирного соглашения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван согласовали почти 80% текста мирного договора. Он отметил, что восстановление территориальной целостности Азербайджана – главный фактор.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что Баку и Ереван уже согласовали порядка 80% мирного соглашения. Он выразил уверенность в достижении мира на Кавказе.

«Мы сможем достичь мира на Южном Кавказе. Об этом свидетельствуют последние события на переговорном треке между Азербайджаном и Арменией. Мы активно продолжаем переговоры, и почти 80% текста мирного договора уже согласовано

- Ильхам Алиев

Он подчеркнул, что восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана стало ключевым фактором не только на Кавказе, но и в более широкой географии.

Глава государства напомнил, что международно признанные территории Азербайджана находились под оккупацией Армении на протяжении 30 лет.

Ильхам Алиев подчеркнул, что оккупация продолжалась, несмотря на решения международных организаций, а также наличие четырех резолюций Совбеза ООН, которые должны были быть выполнены.

Кроме того, президент обратил внимание на то, что специальная группа, сформированная под эгидой ОБСЕ для решения проблемы, не добилась результатов за прошедшие 30 лет.

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