Когда и где появится вакцина от рака?

Лекарство от рака прошло доклинические испытания и совсем скоро начнется первая фаза его дальнейшего исследования. Речь идет о кардинально новом подходе к лечению онкологических заболеваний с помощью вакцины. Кто придумал новое лекарство от рака, насколько оно эффективно и когда с его помощью будут лечить больных - рассказываем в этом материале.

Лекарство от рака 2024

Еще в начале 2024 года президент России Владимир Путин, выступая на Форуме будущих технологий, сообщил, что скоро страна создаст вакцину от рака, которая будет эффективно использоваться для лечения онкобольных пациентов. И действительно, соответствующая работа ведётся, что стало очевидно из последних новостей: научный центр радиологии направил в Минздрав заявку на разрешение перейти к первой фазе испытаний вакцины от рака. Означает ли это, что было изобретено лекарство от рака? И да, и нет. Прежде чем утверждать, что инновационный метод лечения работает, он должен быть испытан, а его эффективность подтверждена. На данном этапе речь идёт о продолжении его, в том числе, разработки.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое вакцина от рака?

Над созданием лекарства от рака работают ведущие страны мира, включая США, Великобританию и Японию. Методы борьбы с онкологией рассматриваются совершенно разные, включая химиотерапию, радиотерапию, с применением различных препаратов и средств. В начале 2024 года появились новости о том, что в Великобритании первым пациентам уже проводят терапию с помощью вакцины от рака. В России подобный метод борьбы с раком разрабатывается уже на протяжении 20 лет.

Вакцина от рака, если говорить простыми словами, работает так же как и любая другая вакцина: пациенту вводится препарат, в котором содержатся клетки-возбудители патологического состояния. Иммунитет человека учится их распознавать и убивать, вырабатывая антитела.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем вакцина от рака отличается от других вакцин?

Вакцина от рака, как в Великобритании и США, так и в России, создаётся на основе мРНК-технологии. Такая же была использована для создания вакцин от коронавируса. Если говорить простыми словами, мРНК-вакцина действует следующим образом:

в лаборатории искусственно создаётся матричная РНК (рибонуклеиновая кислота нужна для кодировки и ”экспрессии”, то есть проявления генов) с заранее заданными характеристиками;

вакцина вводится пациенту, после чего начинает действовать мРНК: в ней происходит синтез белка патогена;

организм вырабатывает иммунный ответ;

в случае успешной выработки иммунного ответа, организм начинает убивать клетки рака.

От обычных вакцин мРНК-вакцина, в том числе и от рака, отличается тем, что патоген формируется в самом организме, а не доставляется непосредственно с прививкой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чем особенность нового лекарства от рака?

На данном этапе исследований, как в России, так и в Великобритании, мРНК-вакцина от рака не представляет собой универсальное средство от онкологии. Более того, производство каждой вакцины возможно только на индивидуальном уровне, то есть чтобы провести вакцинацию от рака, нужно сперва получить биологический материал болеющего человека. Превентивным средством вакцина от рака на сегодняшний день не является: она разрабатывается для того, чтобы помогать уже страдающим от онкологии пациентам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кому поможет вакцина от рака?

Лекарство от рака в форме вакцины, разработкой которого занимаются в России, пока что представляется эффективным для следующих видов онкологии:

саркомы

меланомы

рака кишечника.

В Великобритании разработка мРНК-вакцины также ведется с точки зрения применения для больных:

раком почек

раком легких

раком поджелудочной железы.

В Америке клинические испытания мРНК-вакцины включают работу с пациентами, у которых диагностирован рак поджелудочной железы.

© Фото: Динара Хаирова

Сколько будут длиться клинические испытания?

Клинические испытания вакцины от рака в России еще не начались, но, по словам гендиректора Научного центра радиологи Андрея Карпина, они начнутся сразу же после одобрения со стороны Министерства здравоохранения. В целом, любая вакцина проходит следующий процесс, прежде, чем она будет одобрена:

базовые исследования, которые длятся 2-4 года;

доклинические испытания, которые проводятся 1-2 года, зачастую с использованием подопытных животных;

клинические испытания на людях, которые разбиваются на три фазы:

Первая фаза длится обычно два года с участием 20-80 добровольцев. Вторая начинается, если первая оказалась успешной, и продолжается 2-3 года. На данном этапе задействуется несколько сотен добровольцев. Третья фаза самая длительная: от 5 до 10 лет. В ней участвуют тысячи и даже десятки тысяч добровольцев.

Затем наступает этап одобрения. В России одобрением вакцин занимается Министерство здравоохранения.

© Фото: Динара Хаирова

В среднем, на разработку любой вакцины уходит как минимум 10 лет. Правда, не в случае с вакцинами от коронавируса, первые из которых были созданы и одобрены менее чем за год.

Кто разрабатывает лекарство от рака?

В России разработкой вакцины от рака занимаются НМИЦ онкологии им. Н.Н Блохина, НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии Н.Ф. Гамалеи. Финансируется работа за счет бюджетных средств.