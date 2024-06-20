Вестник Кавказа

Вакцину от рака испытают на добровольцах в России

Прививочный пункт от коронавируса
© Фото: Динара Хаирова
Учеными в России разработана вакцина от рака. Клинические испытания на добровольцах стартуют после того, как Минздрав даст разрешение.

Вакцина от рака, созданная отечественными специалистами, прошла доклинические испытания, ожидается разрешение Минздрава на клинические, поделился главный внештатный онколог министерства здравоохранения России, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

"Мы прошли доклинику. Сейчас отправлено письмо в Минздрав для того, чтобы нам разрешили первую фазу испытаний. И как только разрешат, опубликуем на сайте, что мы готовы к набору добровольцев с медицинскими показаниями"

– Каприн

Онколог уточнил, что противораковая прививка не может применяться у пациентов, проходящих курс химиотерапии.

Ожидается, что испытания вакцины на людях могут начаться в следующем году.

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