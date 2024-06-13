Россия разрабатывает универсальную вакцину против любых инфекций

В скором времени в России может появиться универсальная вакцина, эффективная против любых инфекционных заболеваний, включая коронавирус: над ней работают ученые центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи работают над созданием универсальной вакцины против возбудителей инфекционных заболеваний, оперативно меняющих антигенную структуру, в том числе коронавируса, и уже получили первые наработки, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Принцип действия новой вакцины будет основан на выделении у вирусов фрагментов белков, универсальных для всех возбудителей – будь то ковида или вируса гриппа. Эти фрагменты и будут уничтожать универсальные антитела, передает ТАСС.

"У нас есть технологическое основание говорить, что мы получим такие фрагменты константных белков, на основании которых мы будем делать вакцины, которые будут индуцировать нужные антитела с широкой нейтрализующей специфичностью на модели ковида"

- Александр Гинцбург

Такие вакцины, разработанные на модели ковида, гриппа, а затем и вируса иммунодефицита человека, помогут избавить людей от целого ряда смертельно опасных инфекционных заболеваний.

Процесс небыстрый – он требует длительных научных исследований, которые таят в себе очень много новых открытий. Перспектива на 10 лет, - добавил ученый.