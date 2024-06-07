Вестник Кавказа

В Дагестане закупаются вакцинами после ЧП в Буйнакске

В Дагестане закупаются вакцинами после ЧП в Буйнакске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минздраве Дагестана запланировали покупку партии вакцин для профилактики дизентерии в Буйнакске. Ранее там произошло массовое отравление водой.

Власти Дагестана закупают вакцины от дизентерии после массового отравления водой в городе Буйнакск. Об этом рассказала глава регионального Минздрава Татьяна Беляева.

"На сегодняшний день имеется более 4 тыс вакцин, более 2 тыс вакцин - в городе Буйнакске. Мы провели дополнительные расчеты в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Потребуются дополнительные закупки вакцины, в том числе по дизентерии"

 - Татьяна Беляева

На данный момент в городе сохраняется напряженная обстановка. Сотрудники Буйнакской ЦГБ при поддержке волонтеров совершают подворовый обход. Прокуратура продолжает проводить проверку.

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