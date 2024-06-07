В Дагестане закупаются вакцинами после ЧП в Буйнакске

В Минздраве Дагестана запланировали покупку партии вакцин для профилактики дизентерии в Буйнакске. Ранее там произошло массовое отравление водой.
Власти Дагестана закупают вакцины от дизентерии после массового отравления водой в городе Буйнакск. Об этом рассказала глава регионального Минздрава Татьяна Беляева.
"На сегодняшний день имеется более 4 тыс вакцин, более 2 тыс вакцин - в городе Буйнакске. Мы провели дополнительные расчеты в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Потребуются дополнительные закупки вакцины, в том числе по дизентерии"
- Татьяна Беляева
На данный момент в городе сохраняется напряженная обстановка. Сотрудники Буйнакской ЦГБ при поддержке волонтеров совершают подворовый обход. Прокуратура продолжает проводить проверку.