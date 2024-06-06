В Буйнакске в больнице остаются 88 человек после отравления водой

В Дагестане сообщили о ситуации после массового отравления водой в Буйнакске. Сегодня в больницах остаются 88 из 175 ранее госпитализированных пациентов. Тех, кто лечится дома, призвали обратиться за медицинской помощью.

В дагестанском Буйнакске после отравления водой на лечении в стационарах остаются 88 человек, у больницы есть возможности принять новых пациентов из числа тех, кто занимается самолечением дома.

"Количество больных с кишечной инфекцией в стационаре Буйнакской ЦГБ стало снижаться. На утро 13 июня выписано уже 87 пациентов, пролеченных от острой кишечной инфекции, в Буйнакске. 88 пациентов получают лечение в стационарных условиях"

– Минздрав Дагестана

В городской больнице подтвердили, что имеются свободные койки, и призвали граждан с симптомами отравления обратиться за помощью к профессионалам.

"Продолжаются подворные обходы с целью выявления первичных больных, не обращавшихся за медицинской помощью и занимающихся самолечением. Не занимайтесь самолечением! В стационаре имеются свободные места!!! Это может привести к тяжелым последствиям, особенно для детей!!!"

– Буйнакская ЦГБ

В медицинском учреждении пояснили, что в стационаре развернуты дополнительные койки, имеются все медикаменты и условия для лечения.

Напомним, сотни человек отравились водой в Буйнакске. Роспотребнадзор обнаружил дизентерию, ротавирусы и норовирусы.