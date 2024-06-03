Целую россыпь вирусов нашли в водопроводной воде Буйнакска

Группа экспертов Роспотребнадзора пришла к выводу о наличии в воде Буйнакска дизентерии, ротавирусов, а также норовирусов. Исследования будут проходить еще несколько дней.

Специалисты из Роспотребнадзора заявили об обнаружении в воде Буйнакска дизентерии, ротавирусов и норовирусов. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Результаты лабораторных исследований выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы. Такой типаж возбудителей характерен для водной вспышки. Исследование воды потребует еще нескольких дней"

- пресс-служба

Ранее в результате отравления водой, в дагестанском городе было госпитализировано 84 жителя, включая детей. Общее количество обратившихся за помощью достигло 270 человек. Заведено уголовное дело.