Вестник Кавказа

Отравление в Буйнакске – пик заболеваемости позади

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дагестанском Буйнакске заболеваемость после массового отравления людей водой пошла на спад. В настоящее время в больницах остаются 84 человека.

По оценкам управления Роспотребнадзора по Дагестану, в Буйнакске пройден пик заболеваемости после отравления населения водой.

"Пик заболеваемости пройден. Как правило, он наступает на 3-5-й день от аварии с водным путем. Необходимо пить только кипяченную воду, соблюдать меры гигиены, при расстройствах стула сразу же обращаться к врачам"

– ведомство

В больницах на лечении остаются 84 человека. У пациентов выявлены дизентерия и ротавирусы. Все пострадали около 300 человек.

По факту массового отравления водой открыто уголовное дело.

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