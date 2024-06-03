Отравление в Буйнакске – пик заболеваемости позади

В дагестанском Буйнакске заболеваемость после массового отравления людей водой пошла на спад. В настоящее время в больницах остаются 84 человека.

По оценкам управления Роспотребнадзора по Дагестану, в Буйнакске пройден пик заболеваемости после отравления населения водой.

"Пик заболеваемости пройден. Как правило, он наступает на 3-5-й день от аварии с водным путем. Необходимо пить только кипяченную воду, соблюдать меры гигиены, при расстройствах стула сразу же обращаться к врачам"

– ведомство

В больницах на лечении остаются 84 человека. У пациентов выявлены дизентерия и ротавирусы. Все пострадали около 300 человек.

По факту массового отравления водой открыто уголовное дело.