К раздаче воды в Буйнакске подключились благотворительные фонды

Ситуация с водоснабжением дагестанского Буйнакска остается крайне тревожной – чтобы избежать вспышки инфекционных заболеваний, жителям города продолжают поставлять бутилированную воду, к процессу подключились благотворительные фонды.

В Дагестане продолжают собирать питьевую бутилированную воду, чтоб обезопасить жителей Буйнакска от возможной вспышки инфекционных заболеваний – в городе произошло массовое отравление людей, по предварительным данным, некачественной водопроводной водой, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Минпромторг по поручению главы республики организовал доставку чистой воды. К работе подключились фонды "Чистое Сердце", "Инсан", "Имени Алигаджи Акушинского", предприятия. Собрано более 53 т бутилированной воды"

- пресс-служба Сергея Меликова

Сегодня доставка воды в дома жителей Буйнакска будет продолжена, добавили в пресс-службе, передает РИА Новости.

Дагестанские правоохранители продолжают следствие по уголовному делу по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, в организации прошли обыски.

Как отметили в следствии, горожане стали обращаться в медучреждения еще с 7 июня.