Число попавших в больницу в Буйнакске приближается к 100

Пострадавшие от массового отравления, предположительно, из-за водопроводной воды продолжают поступать в больницу в Буйнакске. Их уже больше 80 человек.

Отравление, предварительно, водой из водопровода стало причиной госпитализации уже 84 человек, рассказали в Минздраве Дагестана.

В ведомстве уточнили, что для того, чтобы вместить всех пациентов, в городской больнице, а точнее в инфекционном стационаре, были открыты дополнительные койки. С больными работают и специалисты центра инфекционных болезней Дагестана.

При этом с утра число госпитализированных превышало 30 человек, сообщалось, что большинство из них дети (21 ребенок).

В то же время, в министерстве уточнили, что ни одного тяжелого случая не зафиксирована. Самочувствие некоторых пострадавших уже улучшилось, их готовят к выписке.

Одновременно врачи прививают тех, кто контактировал с заболевшими или болел в легкой форме, чтобы не допустить дальнейшего распространения кишечной инфекции.

В планах – вакцинация детского населения против гепатита А.