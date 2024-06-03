Жители Буйнакска отравились водопроводной водой

Причиной массового отравления в дагестанском Буйнакске стала обычная водопроводная вода, на поверку оказавшаяся очень грязной, сообщили сегодня в Следственном комитете по Дагестану, проводившим проверку.

Дагестанские следователи установили причину массового отравления жителей Буйнакска: все они пили сырую некипяченую воду из-под крана, которая по результатам проверки оказалась непригодной для питься, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба СУ СК по Дагестану.

"Установлено, что граждане употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. Буйнакским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РД возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей по ч. 1 ст. 238 УК РФ"

- Следственный комитет по Дагестану

Сотрудники Роспотребнадзора по Дагестану проводят эпидемиологическое расследование и устанавливают источник заражения, а в Буйнакской центральной городской больнице работает бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней (РЦИБ), которые помогают врачам организовать мероприятия для раннего выявления пациентов и предупреждения распространения болезни.

Дагестанские следователи тоже продолжают работу – они проводят следствие по закреплению доказательственной базы и устанавливают причастных к преступлению.