Вестник Кавказа

Жители Буйнакска отравились водопроводной водой

Жители Буйнакска отравились водопроводной водой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Причиной массового отравления в дагестанском Буйнакске стала обычная водопроводная вода, на поверку оказавшаяся очень грязной, сообщили сегодня в Следственном комитете по Дагестану, проводившим проверку.

Дагестанские следователи установили причину массового отравления жителей Буйнакска: все они пили сырую некипяченую воду из-под крана, которая по результатам проверки оказалась непригодной для питься, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба СУ СК по Дагестану.

"Установлено, что граждане употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей города по водопроводным линиям. Буйнакским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РД возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей по ч. 1 ст. 238 УК РФ"

- Следственный комитет по Дагестану

Сотрудники Роспотребнадзора по Дагестану проводят эпидемиологическое расследование и устанавливают источник заражения, а в Буйнакской центральной городской больнице работает бригада специалистов Республиканского центра инфекционных болезней (РЦИБ), которые помогают врачам организовать мероприятия для раннего выявления пациентов и предупреждения распространения болезни.

Дагестанские следователи тоже продолжают работу – они проводят следствие по закреплению доказательственной базы и устанавливают причастных к преступлению.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1380 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Массовое отравление в Буйнакске: в больницах более 30 человек

Массовое отравление в Буйнакске: в больницах более 30 человек

Порыв ветра под Волгоградом оказался фатальным для парашютиста

Порыв ветра под Волгоградом оказался фатальным для парашютиста

В Митякинском лесничестве Дона вспыхнул второй пожар за неделю

В Митякинском лесничестве Дона вспыхнул второй пожар за неделю

Сезон подтоплений вернется на Кубань

Сезон подтоплений вернется на Кубань

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы