Массовое отравление в Буйнакске: в больницах более 30 человек

В минувшие выходные в дагестанском Буйнакске произошло массовое отравление - с острой кишечной инфекцией в больницы города госпитализировали более 30 человек, с такими же симптомами к врачам обратились почти 300 человек.

По завершении выходных в больницы дагестанского Буйнакска обратились множество жителей города с симптомами отравления, в том числе – дети, сообщил пресс-секретарь администрации города Арип Аримов.

Всего врачи приняли свыше 270 человек со сходными симптомами – болями в животе, тошнотой и рвотой, а также высокой температурой: более 30 из них, в том числе 21 ребенка, медикам пришлось уложить на больничные койки, передает ТАСС.

Радует только то, что число заболевших не растет, а значит – можно говорить о том, что ситуация находится на контроле, отметил Аримов.

Причины столь массового отравления пока не установлены - специалисты городского отделения Роспотребнадзора и Минздрава ведут эпидемиологическое расследование, есть подозрение, что причиной отравления стала некачественная вода в кранах буйнакцев.

"В настоящий момент проводятся все необходимые меры по локализации очага и предотвращению дальнейшего распространения инфекции и стабилизации ситуации"

- Арип Аримов

Администрация Буйнакска уже призвала горожан употреблять только кипяченую воду, а также не только тщательно мыть фрукты и овощи, но и после процедуры обдавать их кипяченой водой.