Дети отравились в севастопольском бассейне

Шесть детей отравились в бассейне в Севастополе. Им оказались медицинскую помощь. Начата проверка о нарушении санитарный норм в бассейне.

В одном из бассейнов города Севастополь отравились шесть детей, следователи проводят проверку, пишет пресс-служба СУ СКР по Республике Крым.

Пострадавшие поступили в больницу №5 с признаками отравления хлорсодержащим веществом. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.

Отмечается, что проводится проверка о нарушении санитарных норм в плавательном бассейне. Работе персонала и руководству комплекса будет дана оценка.