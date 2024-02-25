Вестник Кавказа

В Казахстане 22 человека отравились неизвестным веществом

Носилки в коридоре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
22 человека оказались в больнице в Шымкенте. Все они вдохнули пары неизвестного вещества - в жилом секторе был припаркован грузовик, из которого разлилась жидкость.

Неизвестное вещество стало причиной недомогания 22 жителей Шымкента в Казахстане.

«У всех было диагностировано токсическое действие неустановленных паров/дымов средней и легкой степени. 13 человек доставили бригады скорой помощи, остальные приехали своим ходом. Среди пострадавших были двое детей 2021 и 2023 годов. У всех были схожие симптомы, связанные с удушьем, нехваткой воздуха и тошнотой»

– главврач больницы

Восемь пострадавших были госпитализированы, остальные после оказания помощи отправлены домой. Спустя менее чем сутки из больницы выписаны все отравившиеся граждане.

Причина отравления

Сотрудники ДЧС, прибывшие на сообщение о возгорании грузовика на Ленгерском шоссе установили, что пожара нет, однако имеется разлив неизвестной жидкости желтого цвета из бочки емкостью 800 литров. Специалисты устранили утечку и отогнали автомобиль из жилого сектора. Что именно за жидкость отравила жителей Шымкента предстоит выяснить. Экологи установили на месте сильное превышение в воздухе аммиака, пропана, метана и углеводорода нефти.

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