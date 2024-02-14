Массовое отравление случилось в Мангистау в Казахстане

Посещение общепита в Мангистау отправило на больничную койку два десятка человек. Среди пострадавших есть дети и беременная женщина.

За медицинской помощью в Мангистау обратились в связи с пищевым отравлением 23 человека, всего они посещали заведение "Али-ман" в пятницу.

Власти Бейнеуского района города подтвердили факт массового отравления. В инфекционном отделении центральной районной больницы находятся 15 человек, в том числе дети и беременная женщина. Еще 8 пациентов были осмотрены медиками и продолжают лечение на дому.

Областной департамент санитарно-эпидемиологического контроля проводит проверку в связи с фактом отравления 23 человек в общепите.