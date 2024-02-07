Отравление минералкой "Джермук": россиян просят сообщать о продаже воды

Меры по недопуску потенциально опасной минеральной воды "Джермук" (определенных партий) в магазины предпринимает Роспотребнадзор после смерти мужчины, сделавшего глоток из бутылки.

Роспотребнадзор призывает россиян помочь ведомству во временном изъятии из оборота минеральной воды "Джермук", произведенной 28 декабря прошлого года.

В ведомстве заверили, что контролируют продажу этой минералки в магазинах и точках общепита.

"В настоящее время приостановлена реализация порядка 2,5 млн бутылок отдельных партий данной минеральной воды. Подтверждения об этом уже поступают в Службу со стороны торговых сетей и маркетплейсов"

– Роспотребнадзор

Ведомство также обратилось за содействием к россиянам. Их призывают передавать информацию о местах, где продается вода "Джермук" в стеклянных бутылках по 0,5 л, выпущенная 28 декабря прошлого года.

В Службе добавили, что эти партии не вернутся в оборот, пока эксперты не докажут их безопасность с помощью проверок в лабораториях.

Отравление уксусом в бутылке воды "Джермук"

Трагедия произошла во Владикавказе. 63-летний мужчина сделал глоток из только что открытой бутылки и получил тяжелейшие ожоги пищевода. Предварительно в ней находилась уксусная эссенция. Несмотря на все усилия врачей, пострадавший не выжил.

Производитель воды "Джермук"

Минеральная вода "Джермук" добывается из источников в одноименном городе в Вайоцдзорской области Армении с 1951 года. Завод принадлежит компании "Джермук Груп". Минералка поставляется в Россию с 2002 года.