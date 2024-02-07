Житель Владикавказа умер после глотка из бутылки воды "Джермук"

ЧП с пожилым мужчиной, отпившим из бутылки минеральной воды "Джермук" и получившим ожоги пищевода, завершилось трагедией. Пострадавший, 63-летний житель Владикавказа, умер в больнице.

Пострадавший накануне от ядовитой жидкости, оказавшейся в бутылке минеральной воды "Джермук", сегодня умер. О летальном исходе сообщил глава Северной Осетии.

"Приношу искренние соболезнования родным и близким! Сил вам справиться с постигшим вас горем!"

– Сергей Меняйло

Глава республики подчеркнул, что полиция и Роспотребнадзор выясняют, как произошла трагедия. Реализуются все необходимые следственные действия.

Отравление минеральной водой

Накануне житель Владикавказа отпил немного воды из только что открытой бутылки "Джермук". Его состояние сразу ухудшилось. 63-летний мужчина был экстренно госпитализирован, затем доставлен на лечение в Москву. Врачи предупреждали, что он в очень тяжелом состоянии: выпитая жидкость обожгла ему пищевод.

Сегодня Роспотребнадзор заявил, что изымает несколько партий этой воды.

Минеральная вода "Джермук"

Минералку "Джермук" производит армянская компания "Джермук Груп". Впервые ее начали производить еще в 1951 году. В 1999 году у скважины был построен современный на тот момент завод, в 2016-м – еще один, полностью автоматизированный. С 2002 года вода экспортируется в Россию.