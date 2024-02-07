Отравление водой "Джермук": Роспотребнадзор экстренно изымает несколько партий

После отравления водой "Джермук", вместо которой в бутылке оказался, предположительно, уксус, несколько партий минеральной воды экстренно отзываются с прилавков, сообщили в Роспотребнадзоре. ЧП случилось во Владикавказе.

Минеральная вода "Джермук" частично изымается из продажи в России после информации об отравлении напитком, заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что накануне мужчина выпил воды "Джермук" из полулитровой бутылки и попал в больницу: медики диагностировали у него ожоги пищевода.

Из-за ЧП прекращается продажа воды в бутылках по 0,5 л, которые были импортированы в Россию начиная с 28 декабря и которые были выпущены 28 декабря.

"С использованием новых возможностей системы маркировки товаров средствами идентификации Роспотребнадзором в кратчайшие сроки определено местонахождение продукции и блокируется возможность ее дальнейшей реализации в розницу... Принятые меры позволят в кратчайшие сроки снизить риски приобретения потенциально опасного товара"

– Роспотребнадзор

Отравление водой – или уксусом?

ЧП произошло накануне с жителем Владикавказа, мужчиной 63 лет. Он сделал глоток из бутылки, и ему стало настолько плохо, что родственники заподозрили сердечный приступ. Однако, почувствовав характерный резкий запах из бутылки, они позвонили в полицию.

Сейчас пострадавший находится в НИИ имени Склифосовского в Москве. Его состояние очень тяжелое.