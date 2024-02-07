В бутылке минералки в магазине Владикавказа оказался ускус

Житель столицы Северной Осетии приобрел в магазине бутылку минеральной воды "Джеремук", оказавшуюся наполненной уксусной эсенцией – он получил сильный ожог пищевода и был госпитализирован в одну из столичных больниц, а затем – в институт Склифосовского.

Житель Владикавказа купил в продовольственном магазине рядом с ЦУМом бутылку минеральной воды, в которой оказался уксус - 63-летний мужчина получил ожог пищевода, пишет Telegram-канал "Сапа Кавказ".

"Житель Владикавказа открыл новую бутылку минеральной воды "Джермук" и, сделав глоток, получил сильнейший ожог уксусной эссенцией"

- Telegram-канал "Сапа Кавказ"

В момент отравления дома находились родственники пострадавшего, которые сначала заподозрили у мужчины сердечный приступ и вызвали скорую. Но, почувствовав едкий уксусный запах из бутылки, они обратились в полицию.

"Пострадавшего с сильным ожогом пищевода направили сначала в КБСП, затем частным спецбортом в крайне тяжелом состоянии перевезли в НИИ СП имени Склифосовского. Сейчас он находится в токсикологическом отделении"

- Telegram-канал "Сапа Кавказ"

Издание сообщает, что мужчину с сильным ожогом пищевода положили в Республиканскую клиническую больницу скорой помощи. Позже частным самолетом в крайне тяжелом состоянии его перевезли в НИИ имени Склифосовского, где и поместили в токсикологическое отделение.

Полиция Северной Осетии изъяла партию минеральной воды, сейчас в МВД устанавливают обстоятельства инцидента, а изъятая партия в ближайшее время отправится на экспертизу.