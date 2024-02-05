Роспотребнадзор закрыл кафе в Дагестане после массового отравления

Рспотребнадзор по Дагестану принял решение закрыть кафе в дагестанском селе Дылым, в котором отравились около 40 человек, больше половины из которых – дети: проверка показала, что в нем царила антисанитария, а работало оно незаконно.

Работа кафе в селе Дылым Казбековского района Дагестана, едой из которого отравились около 40 человек, приостановлена, сообщила сегодня в своем Telegram-канале пресс-служба управления Роспотребнадзора.

"Приостановлена деятельность пункта общественного питания, на котором произошло заражение. Выявлены грубые нарушения санитарных правил на пищеблоке кафе, в том числе антисанитария, дефицит производственного и технологического оборудования, отсутствие медицинских книжек у персонала"

- управление Роспотребнадзора по Дагестану

Проверка выявила на пищеблоке в пункте питания грубые нарушения санитарных правил – там царит антисанитария, наблюдается дефицит производственного и технологического оборудования, необходимого при приготовлении пищи, у персонала кафе нет медицинских книжек, а само кафе работало по сути незаконно - в налоговом органе оно не зарегистрировано.

"Организован комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий: активное выявление пострадавших путем подворовых обходов, отбор и лабораторное исследование биологического материала от пострадавших, готовых продуктов, сырья, смывов с пищеблока"

- управление Роспотребнадзора по Дагестану

Также в Роспотребнадзоре подтвердили версию о том, что причиной массового отравления мог стать майонез собственного приготовления, в состав которого входили сырые яйца и подсолнечное масло – он был приготовлен с нарушением технологических требований и использовался в составе бургеров.