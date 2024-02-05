Детей в дагестанском кафе отравил домашний майонез

Майонез мог стать причиной массового отравления, произошедшего в кафе в дагестанском селе Дылым – больше других пострадали дети, которым полюбились местные бургеры и мини-пиццы, обильно сдобренные сомнительным соусом.

Экспресс-проверка, проведенная после массового отравления 35 человек, посетивших кафе в селе Дылым Казбековского района Дагестана, выявила, что скорее всего причиной отравления стал майонез собственного приготовления, в состав которого входили сырые яйца и подсолнечное масло, сообщила пресс-служба администрации района в Telegram-канале.

"Вместе с тем, обильный снегопад и последовавшее стремительное таяние снега не позволяют исключить и водный фактор. Обеспечено взятие проб воды для анализа в водозаборе и по всем микрорайонам с Дылым. Пробы направлены для анализа в город Махачкалу"

- администрация Казбековского района Дагестана

Сейчас лечение в центральной районной больнице с пищевым отравлением проходят 20 человек, большинство из которых – дети. Еще 21 пациент проходит лечение на дому – сегодня утром к врачам обратились еще шестеро.

"У обратившихся пациентов наблюдается типичная клиническая интоксикация, рвота, диспепсия. Симптомов дизентерии нет. У большинства заболевших наблюдаются симптомы сальмонеллеза"

- администрация Казбековского района Дагестана

Большинство заболевших ели бургеры и мини-пиццы, которые особенно полюбили дети. Как утверждают специалисты местного отделения Роспотребнадзора, такие специфичные симптомы, подобные тем, что наблюдаются у больных, в основном проявляются после употребления недоброкачественных яиц, курятины и мясного фарша.

Сейчас в селе Дылым ведется наблюдение за ситуацией с острой кишечной инфекцией, проверяются все пункты общественного питания, а работа точек фастфуда вблизи образовательных организаций временно приостановлена, заверили в райадминистрации.