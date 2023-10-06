Следком заинтересовался отравлением детей в Ессентуках

Уголовное дело было открыто по факту отравления детей на экскурсии в Ессентуках. Пострадали 25 человек. В настоящее время жизни пострадавших вне опасности.

По факту отравления детской экскурсионной группы в Ессентуках было открыто уголовное производство. Напомним, что во время экскурсии отравились 25 человек. Из числа пострадавших 23 – дети.

«6 февраля с признаками пищевого отравления за медицинской помощью обратились 25 жителей Ивановской области, из них 23 ребенка. Накануне группа выезжала на экскурсию»

– информирует пресс-служба следственного управления СК РФ по краю.

Уточняется, что благодаря усилиям врачей жизни пострадавших вне опасности. По факту уже проводятся следственные действия, направленные на выяснение круга лиц, причастных к отравлению группы экскурсантов.