Массовое отравление водой случилось в Карачаево-Черкесии

Опубликовано: 12:21, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Свыше 150 жителей КЧР отравились водой. Причиной стал негерметичный водопровод.

Роспотребнадзор установил причину массового отравления жителей Карачаево-Черкесии в сентябре, пострадавшие употребляли некачественную водопроводную воду.

Всего диагноз "острая кишечная инфекция" получили более 150 человек, большая часть из них, 126, дети. Ранее отрабатывалась версия о том, что симптомы отравления связаны у пострадавших в Усть-Джегутинском районе с распространением ротавирусной инфекции, теперь специалисты установили, что из-за аварий на водоводе и отключений воды в конце августа и начале сентября случилось одномоментное загрязнение воды.

"По причине высокой изношенности водопроводных сетей (до 80%) и использования разнородных материалов (металл, пластик) возникла недостаточная герметичность стыков участков водоводов и наличие очагов коррозии. При опустении водопроводной трубы произошел подсос грунтовых вод, насыщенных фекальными стоками"

– Роспотребнадзор

В Карачаево-Черкесии ведется масштабная реконструкция систем водоснабжения, однако это займет годы. Жителей просят не рисковать здоровьем и употреблять только кипяченую или бутилированную воду.