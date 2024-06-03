Массовое отравление в Буйнакске: жителей снабжают питьевой водой

Бутилированную воду для питья раздают жителям Буйнакска. Сотни человек в городе отравились, по предварительным данным, водопроводной водой. Несколько десятков попали в больницу.

Питьевую воду подвозят жителям Буйнакска, где из-за, возможно, воды из водопровода пострадали от отравления почти 300 человек, рассказали в администрации города.

"Машины с водой направлены по следующим улицам: Шихсаидова, Дахадаева, Маяковского, Чехова, Достоевского, Толстого. Также машины направлены в районы Южный и Приреченск"

– власти города

Для прекращения ЧП было решено экстренно провести обеззараживание водопроводной воды. Оно производится путем гиперхлорирования.

Однако, подчеркнули власти города, до окончания обработки пить воду из-под крана нельзя. Ее можно применять только для технических целей.

Более того, даже фрукты и овощи после мытья гиперхлорированной водой стоит еще раз обдать чистой кипяченой водой.