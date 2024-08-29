Вестник Кавказа

Море в Абхазии забрало жизнь российского туриста

Море в Абхазии забрало жизнь российского туриста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тело петербуржца обнаружили в море в Абхазии. Он утонул три дня назад в Гагрском районе.

Российский турист утонул в море в Абхазии. Его тело нашли благодаря поисково-спасательной операции, длившейся 3 дня, рассказали в местном МЧС.

Оказалось, что путешественником был 58-летний россиянин. Он приехал в солнечную Гагру на отдых из Санкт-Петербурга.

Сейчас его тело находится в Гагрской районной больнице.

Напомним, что несколько дней назад в Абхазии пропал еще один россиянин. В стране он находился с рабочими целями. Есть подозрения, что он утонул в реке Мрамба в Гулрыпшском районе.

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