Россияне полюбили Гагру

Абхазская Гагра вошла в десятку самых популярных направлений у россиян для краткосрочной поездки на отдых в бархатный сезон в сентябре, прочно утвердившись на шестом месте.

Гагра попала в десятку самых популярных направлений для сентябрьского отдыха у россиян, сообщает Telegram-канал Sputnik Абхазия.

"По данным сервиса Tvil, одна ночь на абхазском курорте в среднем обойдется в 4171 рубль"

- Sputnik Абхазия

Лидирует в рейтинге, конечно, Сочи – что интересно, по стоимости проживания город-курорт даже немного дешевле, чем Гагра – в среднем 4119 рублей за ночь, однако по популярности он далеко впереди - на него приходится 24% от общего числа бронирований.

В первую пятерку рейтинга попали также кубанская Анапа, северная российская столица красавец Санкт-Петербург, кубанский Геленджик и крымская Ялта, причем по стоимости проживания Геленджик самую малость не "дотянул" до цен в Москве, занявшей лишь седьмую строчку – 4345 и 4538 рублей соответственно.