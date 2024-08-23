Абхазия вошла в топ-3 популярных у туристов стран – Росстат

Абхазия заняла второе место по количеству туристических поездок, которые были совершены россиянами. По данным Росстата, Страна души уступила лишь Турции.

Российские туристы в 2024 году чаще всего после Турции выбирали для отдыха Абхазию, говорится в докладе Росстата, посвященном социально-экономическому положению России.

Так, за первые шесть месяцев текущего года россияне совершили 2,1 млн туристических поездок в Абхазию. В Турцию же было выполнено 2,4 млн поездок для отдыха. На третьей строчке – ОАЭ с 947 тыс поездок.

Отметим, что относительно первого полугодия прошлого года число поездок в Турцию выросло на 9,5%, в Эмираты – на 11%. А вот количество поездок в Абхазию почти не изменилось, увеличившись на 2,5%.

Ранее в АТОР сообщили, что цены на отдых в Абхазии будут массово падать с третьей декады сентября. Стоит ожидать скидок до 20-40%.