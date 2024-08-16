Абхазия и Белоруссия могут стать "внутренними" направлениями отдыха

Новый законопроект правительства РФ предполагает приравнивание туров некоторые страны к внутреннему туризму. Для туроператоров это может уравнять туристический продукт Абхазии и Белоруссии с российским.

Поправки в закон об основах туристской деятельности в России включают статью "Реализация туристского продукта в дружественные страны", которая, по сути, уравняет туры в некоторые страны с внутренним туризмом.

Законопроект подразумевает снижение для международных туроператоров размера финансовой гарантии для ряда зарубежных направлений. Фингарантию предлагается снизить до 500 тыс рублей - это тот же размер, что и для туроператоров по внутреннему туризму.

Согласно законопроекту, перечень "льготных" зарубежных направлений будет определен российским кабмином. По оценке туроператоров, речь может идти в первую очередь об Абхазии и Белоруссии.

"Вероятнее всего, в перечне правительства речь пойдет только о таких странах как Абхазия и Белоруссия, по которым, по сути, действительно формируется аналог внутреннего туристического продукта, ведутся расчеты в рублях, и куда можно ездить без загранпаспорта"

– вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян

По его мнению, на ценах на отдых в Абхазию и Белоруссию, поправки к закону не скажутся.