Бархатный сезон в Абхазии: как продлить себе лето и когда

Лето заканчивается, но сезон отдыха на море еще в разгаре. В Абхазии пляжный отдых и теплая солнечная погода будут доступны еще два месяца. Расскажем о бархатном сезоне в Абхазии.

Совсем скоро любимое многими лето кончится, и начнется осень – сезон простуд и дождей. Вместо того, чтобы тосковать по теплу и солнцу, можно отправиться в Абхазию в бархатный сезон, чтобы зарядиться солнцем и свежим морским воздухом, продлив себе лето.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Когда начинается бархатный сезон в Абхазии?

Начало бархатного сезона в Абхазии приходится на первые числа сентября. В это время количество туристов постепенно снижается, дешевеют аренда жилья, гостиницы и развлечения.

Сколько длится бархатный сезон в Абхазии?

Бархатный сезон в Абхазии обычно продолжается два месяца – с сентября по октябрь, однако иногда может повезти, и теплая погода продержится вплоть до начала ноября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода в Абхазии в сентябре

Типичные атрибуты осени в виде холодного ветра и промозглой погоды наступают в Абхазии намного позже, чем, например, в средней полосе России. Сентябрь отлично подходит тем, кто не любит адскую жару, а предпочитает умеренное тепло. Средняя температура воздуха днем обычно находится в районе +23-25 градусов, а иногда может доходить и +30 градусов. Ночью показатели опускаются до +15 градусов и ниже, поэтому в ночные прогулки обязательно нужно брать что-то из теплой одежды.

Одно из достоинств начала бархатного сезона – более устойчивая погода, чем в июне. Дождей также можно не бояться: обычно они начинают идти к концу октября. Однако взять зонтик с собой на отдых на всякий случай все равно не помешает.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Море в Абхазии в сентябре

Искупаться в Черном море и позагорать на пляже в Абхазии можно и в первой половине бархатного сезона. В сентябре температура воды ненамного холоднее, чем в августе: море прогревается до +25 градусов.

Однако стоит учитывать, что в разных местах температура воды может отличаться. Важно, например, защищен ли пляж от ветра – если да, то море там будет теплее.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода в Абхазии в октябре – можно ли купаться?

Температура воздуха в октябре постепенно начинает снижаться, хотя в начале месяца столбик термометра еще будет показывать среднюю отметку в +23 градуса.

Купаться в Черном море еще можно, но температура воды может быть комфортной не для всех: в это время она достигает отметки в +21 градус. Купанию могут также помешать сильный ветер, дождь и шторм.

К концу месяца столбик термометра опускается до +17-19 градусов в дневное время. К ночи он в среднем показывает +11 градусов. Медленно, но верно осень приходит и в Абхазию.

Стоит ли ехать в Абхазию в октябре?

Похолодание к концу месяца не означает, что в Абхазию не нужно приезжать. Так, именно в октябре там ярко отмечают праздник урожая. В это время центром притяжения становится село Лыхны. На его центральной площади открывается ремесленная ярмарка, устраиваются соревнования наездников. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в дегустации блюд национальной кухни.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Другое популярное развлечение во второй половине осени – экскурсии, ведь Абхазия богата не только пляжами, но и природными и историческими памятниками. Например, можно отправиться в сопровождении гида на дачи Иосифа Сталина. Всего на территории республики их пять. Его любимая дача "Холодная речка" находится в Гагрском районе на возвышении в сосновом бору. Осенние краски добавят достопримечательности особую атмосферу, посещать ее в бархатный сезон.

© Фото: соцсети

Можно ли купаться в Абхазии в ноябре?

Температура воздуха в начале месяца держится на уровне примерно +16 градусов. Если повезет, будет теплее на пару градусов.

Поэтому купаться в Черном море в Абхазии в ноябре смогут далеко не все. Температура воды обычно держится в районе +18-20 градусов. Но если вы любитель бодрого плавания, и погода остается теплой, то начало ноября вполне годится для купания.

Больше всего шансов найти теплое море в это время в Гагре. Ее уникальный ландшафт не дает холодным ветрам добраться до курорта, поэтому если на всех пляжах уже холодно и можно в лучшем случае помочить ноги, то в Гагре, скорее всего, вы сможете полностью окунуться и не замерзнуть.

Когда в Абхазии заканчивается пляжный сезон?

Пляжный сезон в Абхазии очень долгий и длится до конца октября. В некоторых локациях закаленные люди смогут купаться даже в начале ноября.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сочи или Абхазия – куда поехать в бархатный сезон?

Сочи и Абхазия – два наиболее популярных черноморских направления для отпуска. Бархатный сезон в каждом из них протекает по-разному.

В Абхазии он длится дольше и, бывает, захватывает первую половину ноября. В Сочи сезон обычно заканчивается уже к середине октября.

На российском курорте температура как воздуха, так и моря обычно на несколько градусов ниже, чем в Абхазии.

Черное море у абхазского побережья более спокойное и предсказуемое в осенний период, в отличие от сочинского.

© Фото: Ольга Андронова/ "Вестник Кавказа"

Туристический поезд Рица

Этой осенью гостей в Абхазии на излете бархатного сезона порадует туристический поезд Рица. Он отправится в путь по маршруту Москва – Новороссийск – Гагра – Сухум – Сочи – Ростов-на-Дону – Москва 18 октября. Его пассажиры смогут посетить наиболее популярные достопримечательности Абхазии – Голубое озеро, Новоафонский монастырь и озеро Рица.

Цена билета на поезд Рица

В состав поезда вошли современные вагоны СВ, купе и люксы.

Стоимость билета для взрослого начинается от 99 830 рублей в четырехместном купе.

Место в вагоне СВ будет стоить 144 200 рублей для одного взрослого. Если выбирать СВ с одноместным размещением, то цена такого билета составит 239 тыс рублей.

Место в вагоне класса люкс стоит 170 150 рублей, а с одноместным размещением – 290 950 рублей. Такое место выдают по отдельному запросу.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Фрукты в Абхазии в сентябре и октябре

Бархатный сезон – время, когда в Абхазии созревают множество разнообразных фруктов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В сентябре прилавки ломятся под тяжестью груш, поздних персиков, винограда и инжира.

В октябре спеют гранат, киви, поздние сорта яблок, продолжают дозревать виноград и груши.

По достаточно низким ценам в Абхазии можно купить сочных фруктов, чтобы привезти их домой в качестве гостинца для родных и близких и чтобы самим запастись вкусными витаминами на остаток осени.