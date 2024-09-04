Работники завода сдали его имущество на металлолом на Ставрополье

В Ставропольском крае работники одного из местных заводов сдали его имущество на металлолом. Об этом рассказали 11 сентября в управлении МВД России по региону.
Следствие установило, что все четверо похитителей работали на территории предприятия, расположенного в Ипатьевском округе.
"В течение месяца они, пользуясь отсутствием внимания посторонних, при помощи крана-балки переместили из пропарочной камеры в соседний цех десять электродвигателей и цилиндрический редуктор, которые впоследствии разбирали"
– пресс-служба управления
Украденное имущество похитители грузили в свои машины, а затем сдавали в пункте приема металлолома.
Сумма ущерба составила примерно 150 тыс рублей.
Похитителей вычислили и задержали. Они сознались в преступлении.
По факту случившегося завели уголовное дело.