Вестник Кавказа

Работники завода сдали его имущество на металлолом на Ставрополье

Работники завода сдали его имущество на металлолом на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье раскрыли кражу имущества местного предприятия. Ворами оказались четверо его работников.

В Ставропольском крае работники одного из местных заводов сдали его имущество на металлолом. Об этом рассказали 11 сентября в управлении МВД России по региону.

Следствие установило, что все четверо похитителей работали на территории предприятия, расположенного в Ипатьевском округе.

"В течение месяца они, пользуясь отсутствием внимания посторонних, при помощи крана-балки переместили из пропарочной камеры в соседний цех десять электродвигателей и цилиндрический редуктор, которые впоследствии разбирали"

– пресс-служба управления

Украденное имущество похитители грузили в свои машины, а затем сдавали в пункте приема металлолома. 

Сумма ущерба составила примерно 150 тыс рублей.

Похитителей вычислили и задержали. Они сознались в преступлении.

По факту случившегося завели уголовное дело.

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