Поджигателей Библии осудили на Ставрополье

В Ставропольском крае вынесли приговор поджигателям Библии. Они под шутки и смех сожгли Священное Писание. Молодые люди получили различные сроки.

В Ставропольском крае осудили троих молодых людей из Новоалександровска, которые сожгли Библию, сообщает пресс-служба регионального СКР.

В мае они во дворе дома сожгли Священное Писание. Свой процесс, который сопровождался смехом и шутками, они запечатлели на телефон, а потом выложили в интернет.

Парни были признаны виновными в хулиганстве, оскорблении чувств верующих и выражении неуважения к обществу. Двоим дали от 2 до 2,2 лет колонии, а несовершеннолетнему – 1 год и 10 месяцев условно.