Вестник Кавказа

Группу молодых людей задержали за сожжение Библии на Ставрополье

Группу молодых людей задержали за сожжение Библии на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инцидент случился в Новоалександровске накануне вечером. Подозреваемые снимали процесс сожжения на камеру, а затем разместили видео в мессенджерах.

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту сожжения Библии тремя молодыми людьми. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

"Вечером 2 мая подозреваемые, находясь во дворе домовладения в Новоалександровске, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти сожгли книгу "Новый завет"

– пресс-служба управления

Происходящее они запечатлели на камеру, а потом опубликовали снятые кадры в мессенджере.

Молодые люди проходят по делу о публичных действиях, совершенных с целью оскорбления религиозных чувств верующих.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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