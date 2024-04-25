Группу молодых людей задержали за сожжение Библии на Ставрополье

Инцидент случился в Новоалександровске накануне вечером. Подозреваемые снимали процесс сожжения на камеру, а затем разместили видео в мессенджерах.

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту сожжения Библии тремя молодыми людьми. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.

"Вечером 2 мая подозреваемые, находясь во дворе домовладения в Новоалександровске, из хулиганских побуждений, по мотивам религиозной ненависти сожгли книгу "Новый завет" – пресс-служба управления

Происходящее они запечатлели на камеру, а потом опубликовали снятые кадры в мессенджере.

Молодые люди проходят по делу о публичных действиях, совершенных с целью оскорбления религиозных чувств верующих.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.