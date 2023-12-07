Вестник Кавказа

Сожжение Корана разрешили в Швеции накануне "Евровидения"

Коран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Швеции на следующей неделе запланирована акция по сожжению Корана. Полиция страны разрешила сжечь священную для мусульман книгу в Мальме накануне "Евровидения".

Акция с сожжением Корана снова пройдет в Швеции - правоохранители города Мальме, принимающего конкурс Евровидение-2024, дали разрешение на проведение данной демонстрации, передает издание Göteborgs-Posten.

Акция состоится в пятницу днем 10 мая в центре города. В Мальме в этом время будет находиться порядка 100 тыс туристов, они прибудут в шведский город ради музыкального конкурса "Евровидение", слоган которого "Объединенные музыкой". Финал конкурса состоится 11 мая.

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