Сожжение Корана в Дании станет незаконным

Религиозные тексты, в том числе и Коран, признаны неприкосновенными в Дании. Парламент страны принял закон, который запрещает "неприемлемое обращение" с ними.

Сожжение Корана теперь вне закона в Дании: парламент запретил любые неприемлемые действия с религиозными текстами.

Как сообщает Франс Пресс, за соответствующий закон проголосовали 94 депутата. Против высказались 77 человек.

Напомним, законопроект был внесен датским правительством полтора месяца назад. Согласно ему, в Дании запрещается совершить оскорбительные действия с текстами, важными для всех конфессий. Инициатива связана с тем, что многочисленные акции, в ходе которых осквернялся Коран, стали источником террористической угрозы для страны.

Напомним, несколько раз Коран оскверняли также в Швеции. Акции проводил мигрант из Ирака Салван Момика. Одну из них он приурочил к священному для мусульман празднику Курбан-Байрам. В конце октября стало известно, что власти решили депортировать его. Снова попасть в страну Момика не сможет в течение 5 лет.