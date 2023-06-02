Ледовая площадка открылась в Баку

Торжественное открытие ледовой площадки в спортивном комплексе имени Гейдара Алиева состоялось в Баку. В мероприятии, которое организовало министерство молодежи и спорта страны, выступили фигуристы азербайджанской сборной.
Открытие посетили ученики школ Баку, которые изъявили желание заняться фигурным катанием. Отмечается, что в комплексе будет действовать секция по этому виду спорта. Тренировками юных фигуристов будут заниматься специалисты из России.
Стоит подчеркнуть, что, помимо фигурного катания, на ледовой площадке можно проводить тренировки и соревнования по хоккею и керлингу.
Как заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, открытие основной ледовой площадки посвящено 100-летию общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Он выразил уверенность, что в будущем в Азербайджане появятся профессиональные хоккеисты.