Опубликовано: 15:40, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дербенте открылся центр, посвященный столетию со дня рождения Гейдара Алиева. В музее побывал Сергей Меликов и оставил первую запись в книге почетных гостей.

На территории филиала Азербайджанского государственного экономического университета в дагестанском Дербенте распахнул свои двери центр, посвященный 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

В торжественном открытии центра участвовали заместитель главы Минобразования Азербайджана Идрис Исаев и ректор АГЭУ Адалят Мурадов. Как отметили в пресс-службе, особое внимание центр уделил дружеским отношениям России и Азербайджана.

Дагестанский лидер Сергей Меликов в ходе посещения музея оставил первую запись в книге почетных гостей. Он заявил, что этот день демонстрирует долгую и нерушимую дружбу Дагестана и Азербайджана.