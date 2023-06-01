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Дагестан обзавелся центром в честь 100-летия Гейдара Алиева

Дагестан обзавелся центром в честь 100-летия Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дербенте открылся центр, посвященный столетию со дня рождения Гейдара Алиева. В музее побывал Сергей Меликов и оставил первую запись в книге почетных гостей.

На территории филиала Азербайджанского государственного экономического университета в дагестанском Дербенте распахнул свои двери центр, посвященный 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

В торжественном открытии центра участвовали заместитель главы Минобразования Азербайджана Идрис Исаев и ректор АГЭУ Адалят Мурадов. Как отметили в пресс-службе, особое внимание центр уделил дружеским отношениям России и Азербайджана.

Дагестанский лидер Сергей Меликов в ходе посещения музея оставил первую запись в книге почетных гостей. Он заявил, что этот день демонстрирует долгую и нерушимую дружбу Дагестана и Азербайджана.

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