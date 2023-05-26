День независимости Азербайджана в Москве

Сегодня в Москве, в банкетном зале ТЦ "Европейский" отмечали День независимости Азербайджана. 105 лет назад, в 1918 году, Национальный совет Азербайджана подписал Декларацию о независимости, за короткий срок были созданы парламент, правительство, учреждены государственные атрибуты, флаг, гимн, предприняты шаги в области государственного строительства.

Также были предприняты шаги, направленные на признание республики в качестве субъекта системы международных отношений. Просуществовавшая всего 23 месяца Азербайджанская Демократическая Республика оказала существенное влияние на формирование демократических традиций на всем мусульманском Востоке: в парламенте были представлены все нации и народности, впервые женщинам было предоставлено право голоса, открыт Бакинский университет...

Открывая прием по случаю Дня независимости, посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы заявил:

Сохранение и укрепление независимости нашей страны связаны с именем общенационального лидера азербайджанского народа, видного государственного и политического деятеля Гейдара Алиевича Алиева, 100-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Отрадно, что это событие широко отмечается во многих регионах России… Гейдар Алиев является по-настоящему объединительной фигурой между Азербайджаном и Россией… Сегодня замыслы Гейдара Алиева успешно реализует президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отношения между Азербайджаном и Россией вышли на уровень союзничества и взаимодействия. Международная правовая база взаимодействия между двумя странами насчитывает около 300 различных правовых документов, среди которых один из главных Декларация о союзническом взаимодействии между нашими странами. Благодаря постоянному политическому диалогу на высшем уровне, за прошедшие десятилетия азербайджано-российское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось, наполнилось многими конкретными взаимовыгодными проектами в политической, экономической и гуманитарной сферах

- заявил Полад Бюльбюль оглы.

Он также напомнил о том, что в ноябре 2020 года армия Азербайджана положила конец 30-летней оккупации своих территорий:

Все эти годы, несмотря на четыре резолюции Совета безопасности ООН от 1993 года, Армения, игнорируя их, продолжала политику аннексии в отношении азербайджанских земель. Освобождение наших территорий выявило широкую незаконную деятельность, осуществляемую соседней страной на оккупированных землях в течение десятилетий. Сюда входит этническая чистка, масштабное минирование территории, целенаправленное уничтожение и присвоение исторического, культурного и религиозного наследия, разграбление природных ресурсов и разрушение инфраструктуры.

Текущая ситуация в регионе, риторика и нарративы политического руководства Армении убеждают нас в том, что наши соседи не хотят мира и искусственно затягивают процесс нормализации межгосударственных отношений. Прискорбно осознавать, что Армения продолжает жить реваншистскими идеями, применяя практику имитации переговоров, и вместо добросовестного выполнения своих обязательств, прибегает к провокациям и саботажу. Более того, продолжая процесс минирования территорий, осуществляя незаконную добычу наших природных ресурсов, и не выводя свои вооруженные формирования с суверенной территории Азербайджана, Ереван создает новую угрозу стабильности и безопасности в регионе,

- сказал посол Азербайджана в России.

Возрождение Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов Азербайджана стали важными элементами национальной идеи азербайджанского народа. В настоящее время под руководством Ильхама Алиева проводятся масштабные восстановительные работы на освобожденных территориях, реализуются амбициозные проекты, построены сотни километров новых асфальтированных дорог. В рекордно короткие сроки были сданы в эксплуатацию новые международные аэропорты в городах Физули и Зангилан. Строится еще третий аэропорт в регионе в городе Лачин. Полным ходом идет работа по восстановлению и реставрации религиозных и исторических памятников архитектуры

- напомнил Полад Бюльбюль оглы.

Развитие освобожденных территорий также предполагает создание благоприятной экономической и инвестиционной среды для привлечения иностранных инвестиций, в том числе, конечно, из России. На освобожденных территориях строятся новые города и села с применением современных методов градостроительства на основе концепции ”умный город”, ”умное село”. Всё это способствует обеспечению неотъемлемого права азербайджанских ВПЛ на скорейшее, безопасное и достойное возвращение на свои родные земли. Этот процесс уже начался. Многие семьи вернулись во вновь построенные села, налаживается нормальная жизнь

- заявил азербайджанский дипломат.

Азербайджанская Республика высоко ценит роль России и лично президента РФ Владимира Путина в разрешении армяно-азербайджанского конфликта, в посреднических усилиях по постконфликтному урегулированию. Сегодня Россия продолжает оставаться нашим важным партнером в деле поиска путей для нормализации отношений с Арменией… Для моей страны партнерство с Россией имеет ясную, предсказуемую и целенаправленную стратегическую перспективу. Для этого имеется огромный потенциал и воля наших руководителей

- заключил посол Азербайджана в Москве.

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в своем выступлении сослался на поздравительное послание Владимира Путина Ильхаму Алиеву:

Республика добилась впечатляющих успехов в экономической и социальной областях, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет активную роль в решении многих важных вопросов в международной повестке дня. Народы России и Азербайджана связывают традиции добрососедства, дружбы и взаимного уважения. Отношения между нашими странами находятся на подъеме по всем направлениям.

Галузин убежден, что этому способствует доверительный диалог Путина и Алиева:

Ведется активная работа по правительственной линии, расширяется взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической сфере. Наращивается межпарламентское взаимодействие и межрегиональные связи. В феврале 2022 года лидеры наших стран подписали в Москве Декларацию о стратегическом взаимодействии. Непростая международная обстановка, в которой мы все сегодня находимся, подтверждает своевременность и важность этого документа. Он предусматривает, в частности, тесную координацию деятельность наших внешнеполитических ведомств, активное сотрудничество в рамках СНГ, а также на региональных и международных площадках. В совокупности это будет работать на дальнейшее укрепление российско-азербайджанских отношений вне зависимости от внешней конъюнктуры.

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства также заметил:

В нынешнем году широко отмечается 100-летие со дня рождения выдающегося государственного деятеля СССР, лидера Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева. К юбилею в Москве и в целом ряде российских городов и регионов были приурочены торжественные мероприятия. Центральным событием у нас в России стали открывшиеся 15 мая фотовыставки в Государственной думе и Совете Федерации. Искренне рады тому, что их лично посетила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Алиевна Гафарова. Гейдар Алиевич заложил соответствующие связи между Азербайджаном и Россией. В подписанных им Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 1997 года и в Бакинской декларации 2001 года были закреплены основы двустороннего сотрудничества. Для Гейдара Алиевича это означало незаменимость и приоритетность отношений с Россией. И этому выбору он оставался верен до конца своих дней.

Михаил Галузин также отметил личный вклад Полада Бюльбюль оглы в развитие политического диалога и российско-азербайджанских отношений в целом:

Сложно переоценить ваш богатейший жизненный опыт и энергичные усилия, направленные на упрочение многогранных связей России и Азербайджана. Уверен, что совместными усилиями мы сможем использовать весь потенциал союзнических отношений народов наших стран. От души желаю вам, уважаемый Полад Бюльбюльевич, крепкого здоровья и успехов. А всем гражданам Азербайджана благополучия и процветания. Хотелось бы завершить выступление пожеланием дальнейшего укрепления российско-азербайджанской дружбы, благополучия и процветания наших народов, здоровья.

Эксперт по Южному Кавказу, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко:

Мы празднуем День независимости. Совсем недавно в России отметили 100-летие общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. А вчера состоялись знаковые переговоры, в которых принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. В связи с национальным праздником мы желаем азербайджанскому народу процветания, уверенного движения вперед под руководством президента, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Это политик мировой величины, а Азербайджан - одна из тех стран, которая во многом определяет в том числе и ход международных процессов. Поэтому мы передаем самые добрые пожелания от имени российского экспертного сообщества народу Азербайджана, его руководству и рассчитываем на укрепление дружественных связей и развитие отношений абсолютно по всем направлениям.

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев:

Для меня важно, что Азербайджан сегодня остается активным участником взаимодействия в Содружестве Независимых Государств. Вчерашний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву, его переговоры, участие в заседании Высшего евразийского экономического совета еще раз подтверждают истину, что Азербайджан настроен выстраивать добрые взаимовыгодные разносторонние отношения со своими соседями. Партнеры по СНГ вчера выразили удовлетворение тем, что процесс мирного урегулирования ситуации на Южном Кавказе продвигается вперед. Дополнительные импульсы этому продвижению дала встреча президента Азербайджана с президентом Российской Федерации, потом трехсторонняя встреча. Мы очень надеемся, что скоро мир окончательно придет на Южный Кавказ. Это и в интересах народа Азербайджана, и в интересах его соседей. Поэтому я хочу сегодня, в праздничный день азербайджанского народа, искренне пожелать моим азербайджанским коллегам, друзьям, народу Азербайджана мира, счастья и процветания.

Глава Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль:

Уважаемые товарищи, этот праздник не только ваш, но и наш – всех, кто имеет отношение к нефти и газу. Азербайджан внес колоссальный вклад в победу в Великой Отечественной войне, в "войне моторов”. А моторы без заправки, без дизеля, без бензина - это только музейные экспонаты. Поэтому, конечно, значение Азербайджана в нашей победе невозможно переоценить. Я только вчера вернулся из Башкортостана, где в Техническом нефтегазовом университете города Уфы открыли аудиторию имени Гейдара Алиевича Алиева и выставку, посвященную его жизни и деятельности. Мне повезло - я неплохо знал Гейдара Алиевича, получал [от него] нахлобучку, когда плохо разгружались вагоны. Я имел счастье прикоснуться к его огромной ауре, к огромному интеллекту этого удивительного человека.

Геннадий Шмаль также сказал о Фармане Салманове, при участии которого было открыто около 130 нефтяных и газовых месторождений в Западной Сибири:

Не могу не вспомнить Фармана Салманова, героя Соцтруда, лауреата Ленинской премии, человека, которому мы все, вся наша страна обязаны тем, что у нас появился Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс.

Вспомнил глава Союза нефтегазопромышленников России и министра газовой промышленности СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и двух государственных премий, члена-корреспондента Академии наук Азербайджана, доктора технических наук, профессора Сабита Оруджева:

Это был совершенно уникальный человек, который часто говорил: ”Я - первый азербайджанец - министр Советского Союза”. При нем газовая промышленность нашей страны выросла с 200 млрд до 450 млрд газа в год. Именно Оруджев стоял у истоков освоения Уренгойского газового месторождения, крупнейшего месторождения в мире. Могу сказать, что в один год Уренгой давал 305 млрд кубов газа. Ни одна страна, кроме США, не добывала больше.

В заключение Геннадий Шмаль объявил:

Наградной комитет нефтегазового комплекса, куда входят губернаторы наших нефтяных регионов, зампред правительства, министры, принял решение об учреждении медали имени Оруджева и присуждении этой медали Его Превосходительству послу Попаду Бюльбюль оглы. Позвольте мне выполнить это поручение и вручить.