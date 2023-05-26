Игорь Коротченко: ветер истории дует в паруса России и Азербайджана

Опубликовано: 21:00, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Трехсторонняя встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, которая прошла накануне в Москве, ярко продемонстрировала, что Россия и Азербайджан нацелены в будущее, а вот Армения стоит на одном месте, - заявил Игорь Коротченко.

Прошедшая накануне в Кремле трехсторонняя встреча президентов России и Азербайджана, а также премьер-министра Армении показала, что Баку и Ереван продвигаются на пути к мирному договору, хотя армянские власти и сопротивляются естественному ходу событий. Об этом заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко.

"Главный итог той встречи, которая прошла вчера в Кремле, - это постепенное движение вперед к мирному договору, хотя процесс идет непросто. Мы видели очень спокойное, четкое, логичное выступление президента Азербайджана, Ильхама Алиева на фоне суеты и мелкого жульничества со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна - все-таки это, как говорится, политики разной формации, разного калибра", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Азербайджан стремится в будущее, Армения же фактически топчется на одном месте. "Главное, что попытались вчера и Владимир Путин, и Ильхам Алиев объяснить Пашиняну - это что без разблокировки транспортных коммуникаций в регионе полноценный мир, сотрудничество и взаимодействие невозможны. На это Никол Пашинян ответил целым рядом демагогических заявлений", - напомнил генеральный директор Каспийского института стратегический исследований.

"Тем не менее, постепенно движемся вперед. Ветер истории дует в паруса России и Азербайджана, а Армения пытается идти против логики текущих политических событий, что, разумеется, приведет ее к историческому тупику"

– Игорь Коротченко

"Поэтому рассчитываем, что достигнутые вчера договоренности и в целом переговоры будут способствовать тому, чтобы в перспективе, может быть, даже уже в этом году мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией стало реальностью и в регионе наступил долгожданный мир, в котором заинтересованы абсолютно все - разумеется, и Российская Федерация", - заключил эксперт.