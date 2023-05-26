Встреча в Москве: Азербайджан и Армения в техническом шаге от мира

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Встреча президента Азербайджана Ильхама Аилева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии президента России Владимира Путина в Москве 25 мая дала ответ на главный вопрос армяно-азербайджанского урегулирования. По ее итогам не были подписаны какие-либо документы, но появилась ясность: у Еревана больше нет планов на новую войну с Баку за Карабах.

Накануне в Москве состоялась многоступенчатая встреча глав России, Азербайджана и Армении по армяно-азербайджанскому урегулированию. Согласно официальным данным, сначала президент Владимир Путин и премьер-министр Никол Пашинян участвовали в заседании Высшего евразийского экономического совета, затем к лидерам стран ЕАЭС присоединился президент Ильхам Алиев, и на втором заседании Алиев и Пашинян обменялись заявлениями по нормализации отношений, затем Путин провел отдельные переговоры с Алиевым и с Пашиняном, и наконец поздно вечером они собрались втроем на краткое согласование достигнутых в течение дня трехсторонних договоренностей.

Новых документов в ходе встреч подписано не было, основным практическим итогом стало назначение встречи вице-премьеров трех государств для, как сказал Владимир Путин, "снятия не зачищенных пока вопросов". Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян встретятся на следующей неделе в Москве, приблизительно в то же время, когда Ильхам Алиев и Никол Пашинян будут проводить седьмой раунд переговоров на европейской площадке (на сей раз в Кишиневе на втором саммите Европейского политического сообщества).

Открытые переговоры

Основным отличием этого раунда переговоров в Москве стал открытый обмен репликами Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в ходе второго заседания Высшего евразийского экономического совета, прошедшего в расширенном составе. Как правило, публичные речи лидеров Азербайджана и Армении на всех переговорных площадках ограничиваются предварительными и итоговыми заявлениями, а весь диалог проводится исключительно за закрытыми дверями. Регулярно Ильхам Алиев и Никол Пашинян не произносят ни слова для СМИ, а о результатах встречи докладывает посредник и Министерства иностранных дел. Майский раунд позволил наблюдателям заглянуть вглубь рабочего процесса армяно-азербайджанского урегулирования.

Ильхам Алиев посвятил свою речь экономике Азербайджана, уровню развития и потенциалу торговых связей республики с членами ЕАЭС, а в отношении Армении сказал лишь о том, что "существуют серьезные предпосылки нормализации отношений на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета". Президент Азербайджана не стал вдаваться в подробности, отметив, что деталям будет посвящена вечерняя трехсторонняя встреча.

При этом Никол Пашинян, закрывавший заседание как председатель ЕАЭС, не упомянул в своих словах ни евразийскую интеграцию, ни планы армянского бизнеса и государства на развитие торговли с союзниками и партнерами, ничего, что касалось бы формата Высшего евразийского экономического совета. Именно премьер Армении устроил открытый диалог в прямом эфире о беспокоящих его команду вопросах послевоенных процессов на Южном Кавказе. Вся речь Пашиняна состояла из фейковых обвинений в адрес Ильхама Алиева и придирок к его формулировкам.

Коридор или не коридор

Судя по претензиям Никола Пашиняна, главное, что сейчас не устраивает Ереван в диалоге с Баку – слово "коридор" в применении к маршруту из Зангиланского района Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику, который Армения по трехстороннему Заявлению от 9-10 ноября 2020 года обязалась предоставить Азербайджану для свободного передвижения и передать под контроль ФСБ РФ. Армянский премьер заявил, что само выражение "Зангезурский коридор" является "заглавием для выдвижения территориальных претензий против Армении", и в очередной раз напомнил, что "коридором" в документе названа только Лачинская дорога.

Пашинян тут же подчеркнул, что Армения согласна на разблокировку всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникаций, проходящих через ее территорию) и даже разработала для себя геоэкономический бренд "Армянский перекресток") – лишь бы маршрут из Зангилана в Нахчыван через Мегри не назывался "коридором". Лексическую непримиримость армянский премьер объяснил тем, что слово "коридор", по его мнению, нарушает суверенитет Армении.

Ильхам Алиев, взяв слово после озвучивания Николом Пашиняном претензий, прежде всего отверг обвинение в наличии у Азербайджана территориальных претензий к Армении, подчеркнув, что "таких претензий у нас нет" и только буйная фантазия способна обнаружить их в словах азербайджанского лидера. Стремясь не развивать дискуссию на заседании саммита ЕАЭС, президент Азербайджана добавил к этому, что "коридором" называют и Международный транспортный коридор "Север-Юг", и такой же МТК "Восток-Запад". Этот устоявшийся международный термин не является посягательством на чью-то территорию, и никто "не придает ему то значение, которое сегодня придает премьер-министр Армении".

Однако Никол Пашинян продолжил непротокольную активность и вновь стал придираться к слову "коридор", которое, по его мнению, в применении к армяно-азербайджанским отношениям имеет иной смысл, чем во всех других случаях.

Лачинская дорога

Трижды Никол Пашинян ложно обвинил Баку в закрытии Лачинской дороги, а также косвенно Москву в том, что та позволила Азербайджану установить КПП на своей суверенной территории. Таким образом стало ясно, что Ереван по-прежнему выдвигает на переговорах требование о вмешательстве во внутренние дела Азербайджана и разрешении армянским националистам бесконтрольно поставлять сепаратистам в Карабахе оружие, мины и живую силу.

Ильхаму Алиеву пришлось еще раз взять слово, чтобы клевета Пашиняна не осталась без ответа. При этом азербайджанский лидер обратил внимание на агрессивность премьер-министра Армении: если Алиев не сказал на заседании ни одного обвиняющего слова в адрес Еревана, то у Пашиняна только на них и была построена речь. Он проинформировал Владимира Путина и других руководителей стран ЕАЭС, что Лачинская дорога открыта, а азербайджанский КПП свободно пропускает армянское население Азербайджана в Армению, добавив, что в 20 м от КПП находится пост российских миротворцев. Поэтому обвинения главы Армении в "блокаде" Лачинской дороги необоснованны.

Никол Пашинян, не желая отдавать преимущество в дискуссии Ильхаму Алиеву, но уже порядком устав говорить по-русски без подготовки, сначала не смог придумать ничего лучшего, чем заявить, что "Лачинской дороги не существует", а есть только Лачинский коридор, а дальше совсем уж поплыл и сказал то, что говорит только на Западе и о чем молчит в России. Пашинян потребовал отправить "международную миссию" в зону временного размещения российских миротворцев – и на Лачинскую дорогу, и в Карабахский экономический район Азербайджана. То есть Владимиру Путину и Ильхаму Алиеву он заявил о желании нарушить российские и азербайджанские интересы в урегулировании в том же ключе, в котором российские интересы уже нарушены вводом в Армению двухлетней "миссии наблюдателей" ЕС – путем западного вмешательства в дела региона.

Неизвестно, что еще могло бы прозвучать в прямом эфире, но, видимо, осознав, что говорит уже совсем не то, Никол Пашинян попросту завис, пытаясь сформулировать еще одно фейковое обвинение, теперь об отключении карабахским армянам газа и электроэнергии. Премьер-министр Армении не смог внятно объяснить, как это возможно, если ресурсы в Ханкенди до сих пор идут с армянской территории, и дискуссия угасла вместе с полемическим запалом единственного, кто хотел ее продолжать.

Главное и второстепенное

Застрявшему в словах Пашиняну ответил Владимир Путин. Президент России подчеркнул, что нелюбовь Еревана к слову "коридор" – это вопрос второстепенного характера, а Лачинскую дорогу не стал упоминать вовсе. Он обратил внимание, что намного важнее другое – "по принципиальному вопросу территориальной целостности есть договоренности тоже принципиального характера". Также он указал на заинтересованность всех стран ЕАЭС в армяно-азербайджанском урегулировании, напоминая Николу Пашиняну, что мир на Южном Кавказе вписан в более глобальный контекст, и стремление Еревана создавать помехи не устраивает не только Баку, но гораздо большее число игроков. Включая Россию.

В ходе обмена репликами Ильхам Алиев отметил, что мирное соглашение вполне реально с учетом того, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана, и именно это Никол Пашинян не стал ни отрицать, ни подвергать придиркам. Жалуясь на слово "коридор" и фейк о "блокаде" Лачинской дороги, он подтвердил: "Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию в наших отношениях".

Именно этот консенсус по территориальной целостности и стал основным политическим итогом майской встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Москве. Сочиняя претензии к мелким деталям двусторонней повестки, Ереван более не подвергает сомнению территориальную целостность Азербайджана и не желает ради сепаратистского проекта в Карабахе создавать угрозы собственной безопасности. Иными словами, Никол Пашинян нашел в себе политическую волю отказать от реванша и взял курс на мир с Азербайджаном. Как можно видеть, он продолжает торговаться по каждому второстепенному вопросу урегулирования, но принципиальное решение отправить карабахский сепаратизм в прошлое принято.

А значит, как сказал Владимир Путин, остается только "снять не зачищенные пока вопросы" технического характера. Азербайджан и Армения благодаря отказу Еревана от претензий на Карабах оказались в одном техническом шаге от мира.