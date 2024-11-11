Ильхам Алиев: милитаризация Армении угрожает миру на Южном Кавказе

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил американскому конгрессмену Августу Пфлюгеру, посетившему COP29, о сохранении в Армении агрессивной политики. Прежде всего, Ереван активно перевооружает армию, разгромленную в конце Карабахской войны, и отказывается удалять из Конституции претензий на азербайджанский Карабах.

Принимая в Баку делегацию американских конгрессменов во главе с Августом Пфлюгером, президент Азербайджана Ильхам Алиев также рассказал политикам из США о военно-политических проблемах Южного Кавказа. Встреча состоялась на полях Конференции сторон рамочной конвенции сторон по изменению климата COP29.

Азербайджанский лидер прежде всего обратил внимание американских гостей на тот факт, что с точки зрения Баку армяно-азербайджанский конфликт ушел в прошлое. Азербайджан нацелен на поддержание стабильного мира на Южном Кавказе, что подтверждает и бакинская инициатива о подписании мирного договора между Ереваном и Баку. Именно Азербайджан выдвинул пять принципов, на основании которых разработан текущий проект договора.

В то же время угрозы миру в регионе не уходят, и виной тому – деструктивная деятельность Армении. Армения в течение трех десятилетий оккупировала территории Азербайджана, и сегодня, когда Баку как военным, так и дипломатическим путем полностью освободил свои земли и обеспечил суверенитет Азербайджанской Республики, Ереван не отказывается от агрессивной политики.

В первую очередь, указал Ильхам Алиев, проблему Южному Кавказу создает планомерная милитаризация Армении, порождающая гонку вооружений в региону. Также Ереван упорствует в нежелании устранять претензии на азербайджанские территории из армянской Конституции, между тем мирный договор не может быть заключен без этого шага.

Также Ильхам Алиев и американские конгрессмены обсудили возможности для развития контактов между Вашингтоном и Баку, в том числе более активный обмен политическими визитами и потенциал взаимодействия двух государств в сферах, представляющих взаимный интерес.